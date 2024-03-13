Под обстрел попал город Шебекино Белгородской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино со стороны Украины.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Часть снарядов легла в промзоне. По предварительной информации, есть один пострадавший - это сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины. Бригадой скорой раненый доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

При повторном обстреле, предварительно, никто не пострадал. Выбиты окна нескольких квартир, обнаружено задымление на территории промышленного предприятия. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Без света остаются жители Шебекина, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань.

"Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток", - подытожил губернатор.