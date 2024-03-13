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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Экс-депутат Варшавский не смог отменить в суде требование "Траста" на 3 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 3 августа 2023 года признал обоснованным требование банка "Траст" о включении в реестр кредиторов бывшего депутата Госдумы и бизнесмена Вадима Варшавского 3,1 млрд рублей долга по кредиту.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу бизнесмена.

Суд первой инстанции в августе 2023 года включил в реестр кредиторов экс-депутата Госдумы 3,1 млрд рублей, в том числе 2,8 млрд рублей основной долг и 316,7 млн рублей проценты.

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 ноября 2021 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 31 августа ввел в отношении бизнесмена процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов требование "Траста" в размере 4,3 млрд рублей. Финансовым управляющим был утвержден Кирилл Ноготков.

Арбитражный суд Московского округа 17 марта 2022 года уменьшил долг Варшавского перед банком "Траст" с 4,3 млрд рублей до 4 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 10 января 2024 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в сентябре 2023 года признал обоснованным требование банка "Траст" к Варшавскому на сумму 1,1 млрд рублей

18 ноября 2022 года бизнесмен был признан банкротом.

В декабре 2022 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование ВТБ к Варшавскому на 1,89 млрд рублей. В эту сумму вошли 1,88 млрд рублей просроченного основного долга, остальное - проценты и неустойка.

В начале февраля 2023 года Верховный суд России согласился с обоснованностью требования Россельхозбанка к Варшавскому в размере около 12,2 млрд рублей.

В декабре 2019 года Варшавский был осужден к трем годам шести месяцам колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн руб. в качестве генерального директора "Ростовского электрометаллургического завода" (РЭМЗ).

Замоскворецкий суд в сентябре 2021 года назначил семь лет колонии общего режима Варшавскому по делу об особо крупном мошенничестве. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего к Варшавскому, взыскав с него более 2 млрд 614 млн руб.

Мосгорсуд в мае 2022 года признал законным этот приговор Варшавскому.

Арбитражный суд Москвы ВТБ Замоскворецкий суд Мосгорсуд Россельхозбанк Траст Вадим Варшавский
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