Суд подтвердил более 12 млрд рублей долга экс-депутата Госдумы Варшавского перед РСХБ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа согласился с обоснованностью требования Россельхозбанка к бывшему депутату Госдумы и бизнесмену Вадиму Варшавскому в размере около 12,2 млрд рублей. Как следует из картотеки суда, суд отклонил кассационную жалобу предпринимателя.

Должник подал жалобу на определение Арбитражного суда Москвы от 24 марта 2022 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 мая о включении в его реестр кредиторов 12,2 млрд рублей, в том числе 10,3 млрд рублей основной долг.

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 ноября 2021 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 31 августа ввел в отношении бизнесмена процедуру реструктуризации долгов и включил в реестр кредиторов должника требование банка "Траст" в размере 4,3 млрд рублей. Финансовым управляющим был утвержден Кирилл Ноготков.

Арбитражный суд Московского округа 17 марта 2022 года уменьшил долг Варшавского перед банком "Траст" с 4,3 млрд рублей до 4 млрд рублей. Рассмотрение дела о банкротстве по существу отложено на 11 ноября 2022 года.

Замоскворецкий суд Москвы в сентябре 2021 года назначил семь лет колонии общего режима Варшавскому по делу об особо крупном мошенничестве. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего к Варшавскому, взыскав с него более 2 614 млн рублей. Он был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц".

В декабре 2019 года Варшавский был приговорен к трем годам шести месяцам колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн рублей в качестве генерального директора "Ростовского электрометаллургического завода" (РЭМЗ).

Мосгорсуд в мае 2022 года признал законным приговор Варшавскому, по которому он получил семь лет колонии за мошенничество. Тем самым суд отклонил апелляции защиты осужденного на приговор, приговор вступил в силу.