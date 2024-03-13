В результате атаки на Рязанский нефтезавод пострадали двое
Пожар на заводе потушен
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Рязанский нефтезавод и последовавшего пожара пострадали два человека, следует из сообщения губернатора Рязанской области Павла Малкова в Telegram.
"Есть двое пострадавших с ранениями рук. Оказана медпомощь, жизни людей ничего не угрожает" - написал он.
Также он сообщил, что пожар на заводе потушили, и поблагодарил все службы за оперативную и профессиональную работу.
Это сообщение Малков опубликовал в 11:13.
Пост о пожаре на заводе он выпустил в 8:16 и уточнил, что находится на месте происшествия.