В результате атаки на Рязанский нефтезавод пострадали двое

Пожар на заводе потушен

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Рязанский нефтезавод и последовавшего пожара пострадали два человека, следует из сообщения губернатора Рязанской области Павла Малкова в Telegram.

"Есть двое пострадавших с ранениями рук. Оказана медпомощь, жизни людей ничего не угрожает" - написал он.

Также он сообщил, что пожар на заводе потушили, и поблагодарил все службы за оперативную и профессиональную работу.

Это сообщение Малков опубликовал в 11:13.

Пост о пожаре на заводе он выпустил в 8:16 и уточнил, что находится на месте происшествия.