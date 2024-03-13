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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Минобороны сообщило о нейтрализации 58 украинских дронов над шестью регионами РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что за ночь и утро 13 марта нейтрализовано 58 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), их них два - над Ленинградской и Рязанской областями.

"Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА)", - сообщило Минобороны РФ в среду.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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