Минобороны сообщило о нейтрализации 58 украинских дронов над шестью регионами РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что за ночь и утро 13 марта нейтрализовано 58 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), их них два - над Ленинградской и Рязанской областями.

"Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА)", - сообщило Минобороны РФ в среду.