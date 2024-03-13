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Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за нарушение закона о "самоконтроле"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил адмиистративный штраф в 4 млн рублей компании Google за нарушение закона о так называемом самоконтроле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Компания признана виновной в неисполнении владельцем социальной сети обязанности по осуществлению ее мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к информации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП).

В декабре 2023 года за такое же нарушение Google был оштрафован на 800 тысяч рублей.

Закон "о самоконтроле" (ст. 10.6 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации") действует с 1 февраля 2021 года. Он накладывает на социальные сети ряд обязанностей: осуществлять мониторинг и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию, иметь юридически значимую форму для обращений пользователей, а также ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работе, говорится в сообщении.

Изменения в КоАП об ответственности соцсетей за неисполнение требований закона "о самоконтроле" вступили в силу с 1 сентября 2023 года.

За последние несколько лет Google неоднократно привлекался в России к административной ответственности за различные правонарушения.

Google Таганский суд
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