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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Суд в Москве оштрафовал Google на 800 тыс. руб. за нарушение закона о "самоконтроле"

Суд в Москве оштрафовал Google на 800 тыс. руб. за нарушение закона о "самоконтроле"
Фото: "Интерфакс"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил административный штраф в 800 тыс. рублей компании Google за нарушение закона о самоконтроле, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Компания признана виновной в неисполнении владельцем социальной сети обязанности по осуществлению ее мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к информации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ).

Закон "о самоконтроле" (ст. 10.6 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации") действует с 1 февраля 2021 года. Он накладывает на социальные сети ряд обязанностей: осуществлять мониторинг и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию, иметь юридически значимую форму для обращений пользователей, а также ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работе, говорится в сообщении.

Изменения в КоАП РФ, согласно которым у социальных сетей появилась ответственность за неисполнение требований закона "о самоконтроле", вступили в силу с 1 сентября 2023 года.

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