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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Россия возобновила поставки сахалинской нефти в одну из стран Азии после перерыва

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия возобновила поставки нефти с проектов Сахалинской области "в одну из стран Азии", говорится в докладе Банка России о региональной экономике.

"В январе добыча нефти на Сахалине сохранялась на высоком уровне конца 2023 года, но была ниже, чем в среднем в 2021 году. После двухмесячного перерыва возобновились поставки нефти с Сахалина в одну из стран Азии", - сообщает ЦБ.

В декабре 2023 года Bloomberg сообщал, что танкеры, груженные почти 5 млн баррелей российской нефти марки Sokol для поставки в Индию, простаивают в нескольких милях от места назначения по неизвестным причинам. В феврале зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Индия возобновила импорт российской нефти марки Sokol после двухмесячного перерыва.

Индия Сахалин Sokol Банк России ЦБ РФ
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