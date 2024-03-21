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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Лавров не видит угроз для России в экспорте нефти в Китай и Индию

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Москве не видят рисков сценария, при котором Россия будет экспортировать нефть в Китай и Индию себе в убыток и попадет в зависимость от этих стран, заявил в интервью документальному проекту "Нефть" глава МИД Сергей Лавров.

"Нет. Таких угроз не вижу вообще, - сказал он. - И Китай, и Индия растут быстро, могут "поглотить" предложение от многих стран-членов ОПЕК+".

Министр отметил, что "ОПЕК+ не будет устанавливать неприемлемые для покупателей цены, это тот самый честный баланс интересов".

"Не опасаюсь зависимости от стран, которые будут приобретать наши нефть и газ, и уже покупают во всё более возрастающем объеме. Надо остерегаться тех, кто взрывает уже существующую инфраструктуру, которая обеспечивала процветание европейским странам", - заявил министр.

Отвечая на вопрос о конкуренции с Ираном на нефтяном рынке, Лавров отметил, что не видит проблем в том, что "Иран восстановил свои законные права, обеспечивающие ему возможность развиваться, продавая нефть, получая доход, вкладывая получаемую прибыль".

По словам главы МИД, "в рамках ОПЕК+, членом которой является и Иран, и Россия, существует четкое понимание как договариваться, искать компромиссы".

"Уже многие годы эта схема работает. Никто не в накладе, никто не в обиде", - заявил Лавров.

Индия Иран Китай МИД ОПЕК Сергей Лавров
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