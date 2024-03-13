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РСТ предложил возобновить программу бесплатных поездок по России для школьников

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Программа социального сертификата для поездок по России школьников оказалась успешной по мнению родителей и представителей турбизнеса, поэтому Российский союз туриндустрии выступает за его возобновление. Об этом сообщила руководитель комитета РСТ по детскому и семейному туризму Олеся Мулиер.

"В 2021-2022 годах действовала программа детского кешбэка, она стала большой поддержкой родителям и бизнесу. В 2023 году ее уже не проводили, но оставалась программа социального сертификата. Кешбэк стимулировал детский отдых в лагерях, а социальный сертификат активно продвигал познавательный детский туризм. Комитет РСТ все это время отслеживал реализацию программы, плотно сотрудничал с Аналитическим центром при правительстве РФ, и информировал о ее положительных итогах. Все ожидали, что программа продолжится и в 2024 году", - сказала она.

Как отметила Мулиер, социальный сертификат – это беспрецедентный шаг государства по поддержке детского туризма, способствующий его продвижению и развитию.

"Проект надо продолжать. Мы будем работать с регулятором и с Госдумой по вопросу перезапуска социального сертификата, возможно, в новом, уже межрегиональном формате", - подчеркнула эксперт.

Согласно опросу РСТ в 2022-2023 годах, почти 100% респондентов (99,6%) ответили, что их ребенку понравилось путешествие по проекту "Социальный сертификат", столько же хотели бы принять участие в аналогичном проекте в 2024 году.

Как отметили в организации, еще один положительный фактор этого проекта – поддержка малого бизнеса. Туроператоры, транспортные компании, туристическая инфраструктура – все получили полноценную загрузку в межсезонье.

По словам первого заместителя министра культуры и туризма Московской области Алексея Шимко, которые приводит РСТ, за 2022 и 2023 годы порядка 63 тыс. школьников Московской области отправились в турпоездки по таким сертификатам.

В Самарской области, по данным министра туризма Артура Абдрашитова, в путешествия за два года отправилось более 15 тысяч детей.

Федеральная программа бесплатных поездок по России "Повышение доступности туристических продуктов" действовала с 2022 года для школьников 5-9 классов. В 2022 году в проекте приняли участие 18 регионов России, на реализацию программы выделили 500 млн рублей. В 2023 году госпрограмму расширили. Из бюджета выделили 1 млрд рублей, заявки подали уже 29 регионов.

Согласно регламенту проекта, каждый субъект самостоятельно определял условия и правила участия в программе, поэтому сумма, на которую выдавался социальный сертификат, могла быть разной от региона к региону.

Российский союз туриндустрии РСТ
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