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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В Думе отметили недостаточность мер господдержки для развития детского туризма

Депутат Костенко считает, что необходимо выводить детский отдых на уровень госполитики

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Детскому отдыху не хватает мер господдержки, из-за этого турбизнес вынужден сильно повышать стоимость поездок в лагеря или уходить в "серую зону", заявила на стратегической сессии Российского союза туриндустрии по вопросам детского отдыха зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

"Детский отдых не в приоритете у местных властей, потому что с ним очень много проблем, а поддержки нет. Детский отдых на сегодняшний день находится в ведении регионов и не входит в глобальные направления госполитики. Я посмотрела стратегию развития туризма до 2030 года, там целый раздел, но либо что-то из этого не было выполнено, либо выполнено на маленький срок в кризисный период", - сказала она.

Существующие меры поддержки детского отдыха в основном направлены органами власти на свои детские лагеря, а бизнес остается с минимальными мерами поддержки, продолжает депутат.

"При этом детский отдых дорожает, качество отдыха ухудшается, потому что инфраструктура изнашивается. Родители ищут альтернативы. Путевки в детские лагеря стали дороже, потому что объекты должны выполнять дополнительные требования, которые приходится оплачивать за счет путевок. И здесь появился "серый рынок" перевозок, отдыха детей в лагерях. Это огромные риски", - подчеркнула она.

Костенко считает, что необходимо выводить детский отдых на уровень госполитики.

Наталья Костенко Госдума РСТ
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