Комитет Думы предложил установить предельную долю платежей в бюджет в банкротстве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Законопроект правительства о расширении перечня погашаемых банкротом налогов за счет средств от реализации предметов залога нивелирует ценность этого института для кредиторов и может привести к удорожанию заимствований, считает комитет Госдумы по финансовому рынку.

По его мнению, нужно с учетом мнения банков установить предельную долю залоговой выручки, идущей на выплаты в казну.

Эту позицию комитет изложил в своем заключении на законопроект № 532703-8, который правительство внесло в Госдуму в середине января 2024 года. По мнению комитета, документ требует существенной концептуальной доработки и не может быть поддержан в представленной редакции.

Текущая версия проекта корректирует статью 138 закона о несостоятельности, согласно которой банку-залогодержателю причитается 80% от реализации предмета залога, но перед этим из полученной суммы вычитаются затраты на обеспечение его сохранности и на организацию торгов.

Законопроект предлагает указать, что за счет залоговой выручки должны погашаться также имущественные налоги на предмет, служащий обеспечением, и "иные налоги", связанные с использованием или реализацией такого актива. Таковыми являются налог на прибыль и НДС.

Эти правила предполагается распространить только на новые договоры, а также на случаи изменения предмета залога или увеличения первоначального размера обеспечиваемого им основного обязательства.

Авторы инициативы объясняют ее подготовку исполнением постановления Конституционного суда России. Он признал правомерной уплату налога на прибыль от реализации активов компаний-банкротов, а до внесения изменений в законодательство установил, что погашаться он должен в третьей очереди реестра, то есть не в приоритетном порядке, но и не после всех остальных долгов.

Однако думский комитет по финансовому рынку считает, что правительственный законопроект "не в полной мере основан" на позиции КС, который подчеркивал важность учета социально-экономических рисков, в том числе с учетом значимости доверия к решениям законодателя по вопросам залога как к существенному фактору нормального функционирования финансовой и инвестиционной систем страны.

"Законопроект нивелирует ценность залога как института гражданского права, обеспечивающего эффективное функционирование финансовой и инвестиционной систем, и фактически переносит налоговое бремя с должника на залогового кредитора", - говорится в заключении комитета на законопроект.

Это замечание совпадает с уже неоднократно звучавшими заявлениями представителей банковского сообщества и других секторов бизнеса о том, что предлагаемый правительством подход несет в себе риски дисконтирования стоимости залогов. "Потребуется увеличение более чем на 15% стоимости обеспечения. Более того, в определенных случаях такая позиция, которая в законопроекте изложена, может привести к дисконтированию залоговой стоимости более чем на 20%", - говорила в конце февраля на мероприятии в Госдуме начальник управления совершенствования регулирования на финансовом рынке департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Анна Алексеева. Такие же расчеты были у крупнейших российских банков.

Комитет по финрынку также солидаризировался с опасениями банковского сообщества, что реализация предложенной инициативы приведет к негативным экономическим последствиям для всего рынка кредитования: росту процентных ставок и ужесточению условий, формированию дополнительных резервов.

"Кредитные организации будут вынуждены увеличивать стоимость кредита соразмерно рискам, формировать повышенные резервы, уменьшающие налогооблагаемую базу для уплаты налога на прибыль организаций, а также повышать требования к потенциальным заемщикам", - указано в заключении.

Ставит под сомнение комитет и целесообразность предложения об оплате за счет залоговой выручки восстановленного НДС, возмещенного несостоятельной компании из бюджета или принятой ей к зачету еще до банкротства. "В рамках процедур банкротства данная обязанность возникает после продажи имущества должника, поскольку такая реализация освобождена от налогообложения НДС. При этом восставленный НДС никаким образом не связан с расходами на обеспечение сохранности предмета залога и его реализацией на торгах", - настаивает комитет.

По его мнению, при работе над законопроектом необходимо определить исчерпывающий перечень обязательных платежей, которые могут погашаться из залоговой выручки, и установить предельный размер (в процентах) выручки, идущей на эти цели. "При этом такой предельный размер должен быть определен с учетом позиций банковского сообщества", - подчеркивают в комитете.