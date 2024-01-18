В Думу внесен проект о приоритете уплаты налога с продажи залоговых активов банкротов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет перечень погашаемых банкротом обязательств перед казной за счет реализации предметов залога – в таком порядке должен уплачиваться и налог на прибыль при продаже обремененного имущества.

Этот законопроект (№532703-8) содержит поправки в закон о несостоятельности.

Он предусматривает изменения в статью 138 этого закона, определяющую порядок погашения долгов перед кредиторами, обязательства перед которыми обеспечены залогом имущества должника. По действующим правилам банку-залогодержателю причитается 80% от реализации предмета залога, но перед этим из полученной суммы вычитаются затраты на обеспечение его сохранности и на организацию торгов.

Теперь же законопроект предлагает закрепить в законодательстве сложившуюся на уровне судов практику, согласно которой средства от реализации предмета залога должны идти в том числе на погашение начисленных на него имущественных налогов. Помимо этого, согласно проекту, за счет залоговой выручки также должны погашаться "иные налоги", связанные с использованием или реализацией такого имущества. Таковыми являются налог на прибыль и НДС, следует из документа.

"В общей сумме налога, подлежащего уплате в налоговом (отчетном) периоде, сумма погашаемого в <...> налога определяется пропорционально стоимости реализации предмета залога на торгах в общей сумме вырученных от реализации конкурсной массы денежных средств", - говорится в документе.

Новые правила, согласно законопроекту, будут распространяться на заключенные после их вступления в силу договоры залога, а также при изменении предмета залога или увеличении первоначального размера обеспечиваемого им основного обязательства.

Ранее банковское сообщество раскритиковало эту инициативу, которая исходит от Федеральной налоговой службы. По мнению Ассоциации банков России, реализация предложенного подхода приведет к снижению стоимости залога на 30-40%. В совместном письме Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка в Минэкономразвития говорилось, что кредитные организации будут вынуждены сформировать дополнительные резервы на 402 млрд рублей, рассказывал ранее источник "Интерфакса".

По его словам, представители банковского сектора настаивали, что нивелирование ценности залогов в кредитовании приведет к цепочке негативных последствий для российской экономики в целом. Кроме того, по мнению банкиров, залоговые кредиторы лишаются стимула поддерживать решения о продолжении должниками-банкротами хозяйственной деятельности, а это может негативно сказаться на социально-экономических показателях регионов.