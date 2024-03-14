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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Путин в преддверии выборов президента РФ призвал россиян быть сплоченными

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в преддверии выборов главы государства призвал россиян твердо заявить о своей воле и устремлениях, проявить сопричастность к дальнейшему развитию России.

"Убежден, вы понимаете, какой сейчас непростой период у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать отвечать на них, успешно преодолевать трудности нам, и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе", - сказал Путин в обращении, показанном по российским телеканалам.

Как отметил президент, "мы волнуемся, заботимся о родной стране, хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни". "Так и будет, мы все сделаем именно так, как хотим", - заверил Путин.

В связи с этим глава государства попросил россиян "прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России".

"Только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества. Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развития России. (..) Потому что выборы - это шаг в будущее", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин выборы президента РФ
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