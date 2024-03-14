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Участки для голосования на выборах президента РФ открылись на Камчатке и Чукотке

Участки для голосования на выборах президента РФ открылись на Камчатке и Чукотке
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Стартовало голосование на президентских выборах в России.

Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в 08:00 утра 15 марта по местному времени (в 23:00 14 марта по Москве).

Голосование на выборах президента РФ пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

В Камчатском крае открылись почти 200 избирательных участков.

В дистанционном электронном голосовании могут принять участие порядка 43 тыс. жителей. Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрировано 225 тыс. 612 избирателей (на 13 тыс. 326 человек, или на 5,6% меньше, чем на выборах президента в 2018 году). Из них досрочно проголосовали более 8 тыс. человек. Это моряки на судах в районах промысла и избиратели, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях края: метеорологи, рыбаки, оленеводы, геологи, газовики.

Явка избирателей в Камчатском крае на выборах президента в 2018 году составила 67,74%.

На Чукотке насчитывается 32,7 тыс. избирателей, по сравнению с 2018 годом количество имеющих право голосовать в регионе практически не изменилось.

По данным окружного избиркома, в досрочном голосовании, которое проходило с 25 февраля по 14 марта и проводилось на территориях всех городских округов и муниципальных районов, могли принять участие свыше 4 тыс. человек.

Для обеспечения досрочного голосования на Чукотке было сформировано 45 маршрутов общей протяженностью около 30 тыс. километров. Члены избирательных комиссий преодолевали их на вертолетах, снегоходах и автотехнике высокой проходимости. Кроме того, досрочно могли проголосовать более 170 избирателей на девяти судах, находящихся в плавании.

Явка на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта 2018 года, на Чукотке составила 82,28%.

В Магаданской области, по данным избирательной комиссии региона, к 1 января этого года насчитывалось 97 тыс. 255 избирателей. В области организовано 86 избирательных участков, в том числе 43 на территории Магадана.

В ходе досрочного голосования члены участковых комиссий посетили 9 гидрометеостанций, 5 маяков, 2 дорожные дистанции, 32 прииска и карьера, а также 5 оленеводческих бригад и баз. Кроме того, досрочное голосование было организовано в 9 отдаленных населенных пунктах и на 12 судах, находящихся в плавании. Всего досрочно проголосовали более 10 тыс. жителей.

В 2018 году на выборах президента в Магаданской области было зарегистрировано 102 тыс. 626 избирателей. Явка, по данным Центризбиркома, тогда составила 71,91%.

В Сахалинской области досрочно уже проголосовали около 2,5% избирателей или почти 9 тыс. человек, сообщила "Интерфаксу" председатель областной избирательной комиссии Виктория Черкасова.

В числе избирателей, которые голосуют досрочно, - экипажи морских судов, военнослужащие, работники маяков и гидрометеостанций, сотрудники нефтегазовых компаний (в том числе на морских добывающих платформах), а также коренные малочисленные народы Севера, проживающие в труднодоступных и удаленных селах.

В регионе сформировано 290 постоянных избирательных участков, еще 9 участков будут работать для граждан с временным пребыванием (больницы, СИЗО, аэропорты).

На 1 января 2024 года в Сахалинской области зарегистрирован 373 тыс. 591 избиратель. В 2018 году на выборах президента РФ явка составила почти 61%.

В Приморском крае для голосования на выборах президента РФ образовано 1262 стационарных избирательных участка.

По данным крайизбиркома, в регионе на начало 2024 года насчитывается 1,4 млн избирателей (1 412 745). В начале 2018 года численность избирателей в крае составляла почти 1,5 млн человек (1 466 599).

Первыми в Приморье досрочно начали голосовать жители сел Лимонники, Измайлиха, Молодежное и Дальний Кут, расположенных в Красноармейском муниципальном округе. Среди проголосовавших переселенцы из Уругвая и Боливии, прибывшие несколько лет назад по программе переселения соотечественников.

На выборах главы государства в марте 2018 года проголосовали 61,24% избирателей Приморского края.

В Хабаровском крае откроются 743 избирательных участка, проголосовать смогут 939 тыс. избирателей.

В досрочном голосовании приняли участие вахтовики, оленеводы, старатели, моряки. Так, первыми в регионе проголосовали специалисты метеорологической станции Кур, участковая комиссия прибыла к ним на вертолете Ми-8. А вот к избирателям в поселке на острове Большой Уссурийский, расположенном на границе с Китайской Народной Республикой, члены избиркома добиралась на аэроботе.

Три дня выборов охрану общественного порядка будут обеспечивать более 1,9 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии.

Явка избирателей на прошлых президентских выборах составила 64,23%.

В Еврейской автономной области (ЕАО) на выборах будут работать 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно будут открыты еще два - в инфекционной и областной больницах.

Во всех помещениях избирателям, как заверяют в областном избиркоме, будут предложены средства индивидуальной защиты, обеспечена противопожарная и антитеррористическая безопасность.

Всего в списки в ЕАО включены 118 тыс. 713 избирателей. В выборах, прошедших весной 2018 года, приняли участие 60,25% избирателей автономии.

В Амурской области, по данным на 1 января текущего года, зарегистрировано 590 тыс. 160 избирателей (на 1 января 2018 года - 625 тыс. 533 человек, снижение почти на 5,7%), которые могут проголосовать на 706 избирательных участках. Пять участковых избирательных комиссий (УИК) в пятницу начнут работу на два часа раньше - в аэропорту Благовещенска, а также на рудниках северных районов.

Системами видеонаблюдения оборудованы 258 самых крупных участков области. Кадры в режиме онлайн будут транслироваться в Центре общественного наблюдения за выборами в Общественной палате области. За ходом голосования в Приамурье будут следить около 2 тыс. наблюдателей.

Более 400 участков оборудованы системами видеорегистрации. Фиксировать процесс не будут только на тех УИК, которые расположены в медучреждениях, СИЗО или там, где голосуют военнослужащие.

В Якутии в пятницу откроются 811 участков, в списки избирателей внесены 638 тыс. 429 человек.

В труднодоступных и отдаленных местностях проголосовали около 13 тыс. человек. Среди них были, старатели, вахтовики, табунщики, оленеводы, работники заповедников, метеостанций и железнодорожных станций, сотрудники гидропостов.

В 2018 году число избирателей в Якутии составляло 633 тыс. 590 человек. При этом явка на выборах президента России была на уровне 71%.

В Забайкальском крае на начало текущего года насчитывалось 759 тыс. 850 человек с правом голоса (в 2018 году - 806 тыс. 797 человек, снижение на 5,8%).

Первыми проголосовали 29 февраля избиратели на погранзаставах в Нерчинско-Заводском районе. Голосование в труднодоступных и отдаленных местностях проводится на территории 18 муниципалитетов Забайкалья (99 УИК, более 5 тыс. избирателей).

Всего в регионе работают 855 постоянных избирательных участков, из них на 535 избирательных участках все три дня голосования непрерывно будет проводиться видеофиксация с записью изображения и звука.

В Бурятии, по данным избирательной комиссии республики, зарегистрировано 691 тыс. 760 избирателей, что почти на 3,3% меньше, чем на начало 2018 года (715 тыс. 139 человек).

На территории республики подготовлено 810 избирательных участков, ход голосования на 326 самых крупных участках будет транслироваться в режиме онлайн.

В досрочном голосовании, помимо избирателей отдаленных и труднодоступных мест, приняли участие военнослужащие 36-й общевойсковой армии группировки "Восток", выполняющие боевые задачи в ходе спецоперации. Голосование на территории Донецкой народной республики было организовано в тыловых районах на передвижных избирательных участках.

"Мы даем старт началу исторической, президентской кампании, равной по значимости которой в истории Новой России еще не было", - сказала Памфилова в четверг в атриуме ЦИК.

Также в ЦИК была запущена видеостена, на которой будет проходить трансляция с видеокамер, установленных на избирательных участках.

По словам Памфиловой, видеонаблюдение на каждом участке будет осуществляться посуточно все время работы избирательных участков, вплоть до ввода протоколов в ГАС "Выборы".

Как уточнил зампред ЦИК Николай Булаев, в первые минуты голосования в РФ подключились камеры со 192 УИКов Камчатки и Чукотки.

"Дальше - по часовым поясам, камеры будут подключаться и трансляция выводится на видеостену, которая будет доступна также на служебном портале видеонаблюдения и в центрах наблюдения, которые во всех 89 субъектах доступны для наблюдателей", - сказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

По словам Качанова, сегодня был проведен финальный этап комплексного функционального тестирования, в ходе которого, несмотря на сложности, удалось всё настроить, и можно переходить к трансляции.

К началу онлайн-голосования, которое стартовало на Камчатке, также все готово, добавил он.

"Все службы мобилизованы, все понимают прекрасно сложность текущей обстановки, везде есть дежурные смены, усилено дежурство", - сказал Качанов.

В свою очередь президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский уточнил, что видеокамеры установлены на 90 тыс. избирательных участках. "Наш проект уникальный, на протяжении последних лет 90 тыс. видеокамер обеспечивают объективный и оперативный контроль за ходом выборов, ни одна страна мира не может предложить демократическому обществу такую систему", - сказал глава "Ростелекома".

За первые несколько минут с начала голосования, по словам Качанова, уже 2% записавшихся на онлайн-голосование на Камчатке получили электронные бюллетени.

ЦИК Камчатка Чукотка
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