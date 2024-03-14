В Белгороде и окрестностях снова объявлена ракетная опасность

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Белгороде и Белгородском районе снова объявлена ракетная опасность, сообщило областное управление МЧС.

"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - сообщило чрезвычайное ведомство в своем телеграм-канале.

Такое же предупреждение в 16:33 сделал в своем канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В прошлый раз он сообщал о ракетной тревоге утром дважды.