В Белгороде при обстреле один человек погиб и трое были ранены

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате утреннего обстрела Белгорода есть погибший и пострадавшие. Он подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется, продолжается работа оперативных служб и подомовый обход.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, - написал он в Telegram. - По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место".

По предварительным данным, в Белгороде повреждены два частных домовладения и территория одного из учреждений здравоохранения - пробита кровля и повреждены 5 и 6 этажи здания. Также пострадал легковой автомобиль.

Минобороны России сообщило, что в 8:30 по Москве ПВО сбила восемь украинских реактивных снарядов над Белгородской областью.

Гладков в 8:23 опубликовал пост о ракетной тревоге в Белгороде и Белгородском районе. В 8:51 он сообщил об отмене ракетной опасности.