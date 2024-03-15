Режим воздушной опасности введён на территории Липецкой области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил в пятницу глава региона Игорь Артамонов.

"На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА", - написал Артамонов в телеграм-канале.

"Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - отметил губернатор.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью 15 марта система противовоздушной обороны уничтожила пять украинских дронов и два снаряда РСЗО БМ-21 "Град" в небе над над Белгородской и Калужской областями.