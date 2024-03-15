Система ПВО перехватила пять беспилотников и два снаряда "Града" над регионами РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что система противовоздушной обороны уничтожила пять украинских дронов и два снаряда РСЗО БМ-21 "Град" в небе над двумя областями РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил об обстреле в ночь на пятницу села Грузского Борисовского района. По его словам, пострадавших нет. Осколками от снарядов были выбиты окна в двух квартирах, посечен забор в частном домовладении, повреждены три автомобиля.