Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Двое мужчин и женщина, по уточненным данным, пострадали при утреннем обстреле Белгорода, сообщил мэр города Валентин Демидов в пятницу.

"Белгород подвергся очередной террористической атаке ВСУ этим утром. Объезжаю город. Двое мужчин пострадали. Один из них госпитализирован с переломом нескольких ребер и ушибом грудной клетки. Второго доставляют в медучреждение - осколками посечено лицо. Также обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце - от госпитализации отказалась", - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Он также сообщил о повреждениях в жилом секторе.

"К этому часу есть данные о повреждениях в 33 квартирах в 14 многоквартирных домах, пяти частных домах. На местах ЧП работают специалисты управ: они составляют стартовые акты, чтобы строители могли приступить к восстановлению", - отметил Демидов.

Кроме того, по его данным, зафиксированы повреждения в образовательном учреждении (пострадали два оконных стекла и беговые дорожки на стадионе) и в двух торговых центрах.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле Белгорода в пятницу утром пострадали двое мужчин, повреждения получили 23 квартиры в семи многоквартирных домах.

Минобороны РФ сообщало, что в пятницу около 8:15 средствами ПВО над Белгородской областью уничтожено семь украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир").