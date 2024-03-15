Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:46

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Двое мужчин и женщина, по уточненным данным, пострадали при утреннем обстреле Белгорода, сообщил мэр города Валентин Демидов в пятницу.

"Белгород подвергся очередной террористической атаке ВСУ этим утром. Объезжаю город. Двое мужчин пострадали. Один из них госпитализирован с переломом нескольких ребер и ушибом грудной клетки. Второго доставляют в медучреждение - осколками посечено лицо. Также обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце - от госпитализации отказалась", - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Он также сообщил о повреждениях в жилом секторе.

"К этому часу есть данные о повреждениях в 33 квартирах в 14 многоквартирных домах, пяти частных домах. На местах ЧП работают специалисты управ: они составляют стартовые акты, чтобы строители могли приступить к восстановлению", - отметил Демидов.

Кроме того, по его данным, зафиксированы повреждения в образовательном учреждении (пострадали два оконных стекла и беговые дорожки на стадионе) и в двух торговых центрах.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле Белгорода в пятницу утром пострадали двое мужчин, повреждения получили 23 квартиры в семи многоквартирных домах.

Минобороны РФ сообщало, что в пятницу около 8:15 средствами ПВО над Белгородской областью уничтожено семь украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир").

Белгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ заявило о срыве попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

Двое детей погибли в результате удара по Донецку

Порядка 400 жителей эвакуированы из Грайворонского округа Белгородской области

Система ПВО перехватила пять беспилотников и два снаряда "Града" над регионами РФ

Гладков сообщил об отсутствии украинских войск на территории Белгородской области

В регионах России стартовало голосование на выборах президента

В регионах России стартовало голосование на выборах президента

Участки для голосования на выборах президента РФ открылись на Камчатке и Чукотке

Участки для голосования на выборах президента РФ открылись на Камчатке и Чукотке

Борис Ковальчук покидает пост гендиректора "Интер РАО"

Борис Ковальчук покидает пост гендиректора "Интер РАО"

Что произошло за день: четверг, 14 марта

Путин потребовал особого внимания к созданию ядерной энергоустановки в космосе

Путин потребовал особого внимания к созданию ядерной энергоустановки в космосе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });