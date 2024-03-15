Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Белгорода

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Белгород подвергся обстрелу ВСУ в пятницу утром, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 7 снарядов системы залпового огня на подлете к городу. (...) По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека. У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, в Белгороде различные повреждения на данный момент выявлены в 23 квартирах семи многоквартирных домов.

"Также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона, имеется повреждение беговых дорожек, в здании самой школы незначительно повреждены два окна. Информация о количестве поврежденных машин уточняется", - отметил Гладков.

В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в нескольких квартирах одного многоквартирного дома, пяти частных жилых домах и двух зданиях торговых центров. Также повреждено восемь машин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в пятницу около 08:15 средствами ПВО над Белгородской областью уничтожено семь украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир").