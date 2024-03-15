Путин заявил о попытке Украины ударами по приграничным областям сорвать голосование

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в первый день президентских выборов со стороны Украины в ряде приграничных областей РФ были совершены удары с целью запугивания населения.

"Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией РФ начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Он отметил, что это, в первую очередь, нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории РФ.

"Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО", - заявил президент России.

Киеву не удастся помешать выборам в РФ с помощью диверсионных атак, заявил Путин.

"Целью этих бессмысленных с военной и преступной с гуманитарной точек зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России. Уверен, наши люди, народ России, ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было, и уверен, никогда не будет", - заявил Владимир Путин.

Атаки на Курскую и Белгородскую область со стороны Украины не останутся безнаказанными, сказал он.

"У нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза России.