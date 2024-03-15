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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

В Сочи возбуждено дело о порче краской избирательных бюллетеней в урне

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Сочи задержали женщину, которая, по версии следствия вылила красящее вещество в урну с избирательными бюллетенями на одном из участков, сообщили в управлении Следственного комитета по Кубани. На нее завели уголовное дело.

Ее должны доставить в СК и допросить.

Дело возбуждено по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Во второй половине дня зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отмечал, что по всей страны на тот момент было около десятка случаев попытки испортить бюллетени, уже находившиеся в урне. До этого глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что задержанные после таких инцидентов "признаются, что делали это за деньги".

Сочи Кубань СКР
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