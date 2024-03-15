Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Путин заявил, что противник после диверсионных атак отброшен с большими потерями

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что противник, совершивший за последние дни несколько диверсионных атак на приграничных территориях, потерпел поражение, его потери среди личного состава составили порядка 60%, по бронетехнике - свыше 50%.

"Начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории, был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак - четыре на белгородском и одна на курском направлении", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Силы и средства, примененные противником, отметил он, "составили свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин". "Ни на одном из направлений противник успеха не имел, везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями", - сказал Путин.

Он отметил, что потери "среди личного состава - около 60%, по бронетехнике - свыше 50%".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин проголосовал в онлайн-режиме на выборах президента

Еще четверо жителей Белгорода ранены при обстреле

Суд 1 апреля начнет рассмотрение иска к бывшим владельцам ЧЭМК на 25,8 млрд рублей

Путин заявил о попытке Украины ударами по приграничным областям сорвать голосование

РФ в январе-феврале увеличила производство вина на 30%

РФ в январе-феврале увеличила производство вина на 30%

В Белгородской области сбили еще пять снарядов РСЗО "Вампир"

Военная операция на Украине

В Белгородской области за два дня ранения получил 31 человек

Глава ЦИК РФ сообщила, что все нападавшие на избирательные участки задержаны

Глава ЦИК РФ сообщила, что все нападавшие на избирательные участки задержаны

Минтруд предложил финансировать переезд работников на важные для экономики предприятия

Минтруд предложил финансировать переезд работников на важные для экономики предприятия

Правительство представит отчет в Госдуме 3 апреля

Правительство представит отчет в Госдуме 3 апреля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });