Путин заявил, что противник после диверсионных атак отброшен с большими потерями

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что противник, совершивший за последние дни несколько диверсионных атак на приграничных территориях, потерпел поражение, его потери среди личного состава составили порядка 60%, по бронетехнике - свыше 50%.

"Начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории, был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак - четыре на белгородском и одна на курском направлении", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Силы и средства, примененные противником, отметил он, "составили свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин". "Ни на одном из направлений противник успеха не имел, везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями", - сказал Путин.

Он отметил, что потери "среди личного состава - около 60%, по бронетехнике - свыше 50%".