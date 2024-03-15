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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Александра Ширвиндта, предварительно, похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Народного артиста РСФСР, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта, предварительно, похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы, однако окончательное решение о месте погребения будет принято позже, сообщили "Интерфаксу" в театре.

"Похороны, предварительно, на Новодевичьем кладбище, прощание пройдет в Театре сатиры", - сообщили в пресс-службе театра.
При этом в театре уточнили, что точная информация будет объявлена завтра.

О дате прощания и похорон в театре сообщат позднее, сказала собеседница агентства.

Ширвиндт скончался на 90-м году жизни в пятницу. Он родился 19 июля 1934 года в Москве. Советский и российский актёр, театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, художественный руководитель Московского академического Театра сатиры с 2000 года. С 2021 года занимал пост президента театра.

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Александр Ширвиндт Новодевичье кладбище
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