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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Театр Сатиры закроет спектакль, в котором играл Ширвиндт

Театр Сатиры закроет спектакль, в котором играл Ширвиндт
Александр Ширвиндт в сцене из спектакля "Где мы?∞!..."
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Театр Сатиры закроет спектакль "Где мы?!...", в котором играл умерший накануне народный артист РСФСР, президент театра Александр Ширвиндт, сообщил худрук театра Сергей Газаров.

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"Он играл в одном спектакле - "Где мы?!...". К сожалению, спектакля больше не будет. Не потому, что трудно представить кого-то вместо него, а потому, что он так распорядился", - сказал Газаров журналистам.

Говоря о ближайших показах спектаклей в театре, он сообщил, что они отменены не будут.

"Я хотел бы сказать очень важную вещь. Я вот думал, надо ли играть спектакли в эти дни. Я понял, что надо. Надо, потому что это его жизнь. И мы будем играть, будем обязательно", - добавил он.

Ширвиндт скончался на 90-м году жизни в пятницу.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, художественный руководитель Московского академического Театра Сатиры с 2000 года. С 2021 года занимал пост президента театра.

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

"Где мы??!..." — фантасмагория Родиона Овчинникова, сочиненная им специально для Театра Сатиры.

Театр Сатиры Александр Ширвиндт
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