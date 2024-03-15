Швыдкой отметил творческие достижения Ширвиндта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР, президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт соединял в себе необычайное творческое начало и был тем, кто может разрушить любую дистанцию между собой и собеседником, сказал "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Александр Анатольевич был человеком совершенно отдельным. Были артисты лучше него, были, наверное, режиссеры лучше него, а вот человека, который в себе соединял необычайное творческое начало - и актерское, и режиссерское, и литературное. Он был человеком, который мог держать зал один. Вот таких людей, пожалуй, я и не знал больше. Он был удивительным, уникальным явлением природы", - сказал Швыдкой.

По словам спецпредставителя президента, Ширвиндт мог "разрушать дистанцию между собой и любым собеседником".

"Он был человеком, в котором талант к жизни был больше чем у нас у всех на свете", - добавил Швыдкой.

Соболезнования выразила также вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня нас покинул не только выдающийся актер театра и кино, президент Театра Сатиры, уникальный режиссер и сценарист, но и замечательный человек, мудрый наставник и педагог, воспитавший не одно поколение талантливых артистов. Будучи мастером сатирического жанра, Александр Анатольевич за долгие годы служения искусству снискал всенародную любовь и безоговорочное признание коллег", - сказала она, слова которой привели в аппарате вице-премьера.

Голикова отметила, что "его уход - невосполнимая потеря для всей нашей страны. "Память об Александре Ширвиндте навсегда останется в любимых всеми фильмах, которые будут смотреть и пересматривать все новые поколения", - добавила вице-премьер.

В свою очередь глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров в разговоре с "Интерфаксом" назвал Ширвиндта "совершенно необыкновенным человеком, выдающимся актером, режиссером".

"Он сам по себе был человек-стиль, человек-интонация. Он, можно сказать, был интонацией советского народа в определенно степени. Он огромное влияние оказал на период 70-х, 80-х и на 90-е годы. Это был совершенно необыкновенный, выдающийся человек, во всех смыслах. И очень умный", - сказал Шахназаров.

Он добавил, что ирония Ширвиндта "была мягкой, юмор необыкновенный и все это было очень умно, что вообще часто не совпадает с юмором современным и иронией".

Режиссер напомнил, что Ширвиндт сыграл эпизод в его картине "Зимний вечер в Гаграх", отметив, что работа с ним "оставила одно из самых ярких впечатлений в жизни".

Соболезнования в связи с кончиной Ширвиндта также выразили столичные театры.

"Ленкомовцы" глубоко скорбят и соболезнуют родным, близким, всем друзьям и коллегам Александра Анатольевича Ширвиндта, нашего дорогого Друга, большого Мастера и уникального Человека! Невосполнимая утрата", - сообщили в пресс-службе театра "Ленком" Марка Захарова.

В театре "Геликон-опера" отметили, что "театральный мир вновь понес тяжелую утрату".

"Мы навсегда запомним Александра Анатольевича как невероятно тонкого артиста, мудрого человека и творца, писателя, педагога, талантливого руководителя", - отметили там.

В "Геликон-опере" напомнили, что Ширвиндт "творил вместе с выдающимися людьми театра и кино: Анатолием Эфросом, Петром Фоменко, Марком Захаровым, Андреем Мироновым и многими другими и подарил нам более 60 ролей в театре, несметное количество образов в кино, был автором сценариев и режиссером десятков спектаклей".

Ширвиндт скончался на 90-м году жизни в пятницу.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, художественный руководитель Московского академического Театра сатиры с 2000 года. С 2021 года занимал пост президента театра.

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".