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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Умер Александр Ширвиндт

Умер Александр Ширвиндт
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Умер актер, театральный режиссер, педагог и писатель, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Печальная новость… На 90-м году ушел из жизни президент Театра сатиры, народный артист России Александр Ширвиндт. С его именем связана целая эпоха в истории отечественного театра и кино", - написал Шапошников в своем телеграм-канале.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году он окончил Театральное училище имени Щукина. С тех пор он служил в театре, в том числе с 1970 года - в Московском академическом театре сатиры ставил спектакли, снимался в кино, много работал на эстраде, преподавал в Щукинском училище.

На посту худрука Театра сатиры он сменил Валентина Плучека в 2000 году. С 16 ноября 2021 года Ширвиндт оставил эту должность и стал президентом театра.

Александр Ширвиндт был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Хроника 05 января 2019 года – 15 марта 2024 годаУмершие знаменитости
Александр Ширвиндт Москва Театр Сатиры Щукинское училище
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