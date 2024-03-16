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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Ракетная опасность была объявлена второй раз за ночь в Курской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о второй за ночь угрозе ракетной атаки в регионе.

"Ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Чуть позже губернатор написал об отмене опасности. "Отбой ракетной опасности", - написал он. Опасность ракетной атаки действовала в регионе около получаса.

Ранее губернатор уже объявлял ракетную опасность, после чего сообщил о трех сбитых беспилотниках.

Роман Старовойт Курская область
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