ВСУ обстреляли два района в Курской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины населенных пунктов двух районов.

"Сегодня утром со стороны ВСУ обстреляны населенные пункты Кореневского и Глушковского районов. В деревне Внезапное Кореневского района зафиксировано 9 прилетов. Никто из жителей не пострадал. Есть разрушения на территории агрофирмы "Южная", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Также под обстрел попала деревня Успеновка. Подомовой обход здесь для уточнения последствий начнется, как только это будет безопасно, отметил Старовойт.

В Глушковском районе обстреляны поселок Тёткино и село Попово-Лежачи. Никто из жителей не пострадал. В поселке Тёткино взрывами повреждено несколько домовладений.