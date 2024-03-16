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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

ВСУ обстреляли два района в Курской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины населенных пунктов двух районов.

"Сегодня утром со стороны ВСУ обстреляны населенные пункты Кореневского и Глушковского районов. В деревне Внезапное Кореневского района зафиксировано 9 прилетов. Никто из жителей не пострадал. Есть разрушения на территории агрофирмы "Южная", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Также под обстрел попала деревня Успеновка. Подомовой обход здесь для уточнения последствий начнется, как только это будет безопасно, отметил Старовойт.

В Глушковском районе обстреляны поселок Тёткино и село Попово-Лежачи. Никто из жителей не пострадал. В поселке Тёткино взрывами повреждено несколько домовладений.

Курская область Роман Старовойт
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