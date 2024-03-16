Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Возгорание произошло на территории Сызранского НПЗ

Пострадавших нет

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел на территории АО "Сызранский НПЗ" (Самарская область, входит в НК "Роснефть") в субботу утром, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сызрани.

"Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Персонал предприятия эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" выпускает автомобильные бензины, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы, битумы, судовое топливо и др.

Роснефть Самарская область Сызранский НПЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные РФ заявили о перехвате восьми реактивных снарядов над Белгородской областью

Беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области

Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Александра Ширвиндта, предварительно, похоронят на Новодевичьем кладбище

В Москве проголосовали почти 3 миллиона избирателей

В Москве проголосовали почти 3 миллиона избирателей

Минюст признал иноагентами семь человек и исключил из реестра двоих

Что произошло за день: пятница 15 марта

Умершие знаменитости

Умер Александр Ширвиндт

Умер Александр Ширвиндт

ЦИК отметил рост явки на избирательных участках до 29,25%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });