Возгорание произошло на территории Сызранского НПЗ

Пострадавших нет

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел на территории АО "Сызранский НПЗ" (Самарская область, входит в НК "Роснефть") в субботу утром, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сызрани.

"Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Персонал предприятия эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" выпускает автомобильные бензины, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы, битумы, судовое топливо и др.