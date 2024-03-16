Что случилось этой ночью: суббота, 16 марта

Атаки дронов на российские регионы, пополнение списка иноагентов, американский Boeing потерял в полете часть обшивки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области. Пострадали 5 человек, один из них несовершеннолетний.

- Минюст признал иноагентами семь человек и исключил из реестра двоих. Среди новых иноагентов режиссер Роман Либеров и экономист Игорь Липсиц.

- Cилы ПВО за ночь нейтрализовали ракету "Точка-У", реактивный снаряд Vampire восемь беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

- Возгорание произошло на территории Сызранского НПЗ. Пострадавших нет.

- Boeing американской авиакомпании потерял в полете часть обшивки. Посадка прошла без происшествий.