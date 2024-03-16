Пять человек погибли и трое пострадали в ДТП в Омской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами столкновения в субботу двух грузовиков и легкового автомобиля в Омской области, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.

"В результате ДТП, по предварительным данным, пять человек погибли, еще трое пострадали. Личности всех участников столкновения в настоящее время устанавливаются", - говорится в сообщении.

В свою очередь прокуратура региона сообщила, что, предварительно, среди погибших - ребенок.

По данным полиции, ДТП произошло около 13:00 местного времени в районе 565-го километра автодороги Тюмень - Омск. После столкновения машины загорелись.