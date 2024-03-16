Число погибших в аварии в Омской области увеличилось до шести человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли в ДТП с участием двух грузовиков и автомобиля в Омской области, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Шесть из девятерых пострадавших, к сожалению, погибли на месте. Трое пострадавших бригадами скорой помощи эвакуируются в медицинские учреждения. Делать выводы по состоянию в настоящий момент рано", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось о гибели в этом ДТП пяти человек, в том числе, ребенка.

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись в субботу днем в районе 565-го километра автодороги Тюмень - Омск. После столкновения машины загорелись.