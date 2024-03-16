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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В Белгородской области сбиты еще два украинских дрона

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в субботу днем уничтожили еще два украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской области, сообщает Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, очередная попытка противника совершить удар c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ пресечена около 15:30.

Ранее в субботу министерство обороны РФ сообщило что около 13:00 дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Около 09:00 над Белгородской областью средствами ПВО также был сбит один украинский беспилотник. Кроме того, утром в субботу над Белгородской областью были уничтожены два украинских дрона и восемь реактивных снарядов, сообщало Минобороны.

Белгородская область Минобороны РФ
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