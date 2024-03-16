Военные РФ заявили о перехвате восьми реактивных снарядов над Белгородской областью

Кроме того, сбиты два беспилотника

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в субботу около 08:00 по московскому времени над Белгородской областью перехвачено восемь украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир").

"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Около 08:30 по московскому времени над Белгородской областью дежурными средствами ПВО были сбиты также два украинских беспилотника, сообщает министерство.