Международный военно-морской салон пройдет в июне в Петербурге

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Проведение Международного военно-морского салона (МВМС) запланировано на июнь текущего года, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в субботу на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, выставка пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте в июне. Ответственными за ее проведение назначены Минпромторг России и министерство обороны РФ.

Этим же распоряжением в перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2025 году, исключена позиция, касающаяся "МВМС-2025".