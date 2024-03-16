Сигнал ракетной опасности отменен в Белгородской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе в 16:55, об ее отмене - в 18:01.

Ранее в субботу Минобороны РФ заявило, что около 17:00 по московскому времени над Белгородской областью были уничтожены 15 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир").