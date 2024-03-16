Сотрудник предприятия пострадал при обстреле Белгорода
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной за день атаке со стороны Украины областного центра и прилегающего района.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 15 реактивных снарядов системы залпового огня "Вампир" на подлете к городу. По предварительной информации, есть один пострадавший - мужчина, сотрудник предприятия, куда попали обломки, получил баротравму", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.
Глава региона добавил, что пострадавшего доставили в горбольницу №2.
"В Белгороде есть попадание обломков на территорию промышленного предприятия, из-за чего произошло возгорание. Пожарные расчеты приступили к ликвидации последствий", - сообщил Гладков.
Также один из осколков упал в огород частного жилого дома, от взрывной волны повреждена теплица.
В Белгородском районе выявлены различные повреждения в двух частных домовладениях и одном автомобиле. Также повреждена ЛЭП, временно без света остаются абоненты СНТ "Ромашка".
Ранее в субботу Минобороны РФ заявило, что около 17:00 по московскому времени над Белгородской областью были уничтожены 15 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир").