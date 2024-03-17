Несколько беспилотников атаковали Славянский НПЗ на Кубани

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников возник пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае, сообщил оперштаб Краснодарского края в ночь на воскресенье.

"В районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание практически локализовано. К тушению пожара привлечены 83 человека и 25 единиц техники.

В результате ЧП пострадал работник предприятия, проинформировала администрация Славянского района.



"На территории завода в Славянске-на-Кубани наблюдается локальное горение", - добавили там.