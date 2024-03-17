Пожар на НПЗ на Кубани после атаки дронов полностью ликвидирован

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Пожар, возникший при атаке беспилотников на Славянский нефтеперегонный завод в Краснодарском крае, полностью ликвидирован, сообщает оперштаб Кубани.

"По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ.

"Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населенному пункту также нет", - добавили в оперштабе Кубани.

Глава Славянского района Роман Синяговский проинформировал, что работники завода были эвакуированы.

Ранее кубанский оперштаб сообщил, что 17 марта в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из них возник пожар.