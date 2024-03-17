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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 35 дронов ВСУ над восемью российскими регионами

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что средствами ПВО за прошедшую ночь предотвращены атаки 35 украинских беспилотников самолетного типа над восемью российскими регионами.

"Дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4 БПЛА), Белгородской (3 БПЛА), Калужской (2 БПЛА), Орловской (1 БПЛА), Ростовской (1 БПЛА), Ярославской (4 БПЛА) и Курской (3 БПЛА) областей, Краснодарского края (17 БПЛА)", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ ПВО ВСУ
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