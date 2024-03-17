Беспилотник сбили в Орловской области, последствий нет

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении беспилотника в небе над регионом утром в воскресенье.

"Минувшей ночью ПВО отразила в небе над Орловской областью очередную атаку БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит", - написал Клычков в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов, уточнил губернатор.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 35 украинских дронов над восемью российскими регионами.