Система ПВО сбила 12 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили 12 снарядов реактивных систем залпового огня над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что пресечена атака девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".

Попытка атаки была пресечена около 08:00 мск.