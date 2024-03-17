Девочка-подросток погибла при обстреле Белгорода и пригорода

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над областным центром и прилегающим районом, при обстреле есть погибшая и пострадавший.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. К большому горю, у нас погиб подросток - девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также, по его данным, пострадал отец девушки: у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом. Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода.

Кроме того, согласно данным Гладкова, при атаке ВСУ в городе произошел пожар в двух частных домах. Возгорание уже ликвидировано. Выбиты окна в нескольких квартирах трех многоквартирных и в двух частных жилых домах. Также поврежден один хозсубъект. Зафиксированы повреждения восьми автомобилей.

В Белгородском районе разрушения выявлены в поселке городского типа Разумное: в двух частных домовладениях повреждена кровля от осколков, в поселке Дубовом в одном частном домовладении повреждена теплица, добавил губернатор.