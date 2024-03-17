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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Общественная палата РФ сообщила о рекордной активности избирателей за десять лет

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отмечает подтвержденный общественными наблюдателями беспрецедентно высокий уровень активности избирателей на выборах президента.

"Самое главное - беспрецедентный уровень явки пришедших на выборы или проголосовавших дистанционно. За десять лет, что мы в Общественной палате занимаемся наблюдением, мониторингом, общественным контролем за выборами, такой большой явки мы не видели", - сказал Григорьев в воскресенье на пресс-брифинге в Ситуационном центре ОП РФ по общественному наблюдению за выборами президента России.

"Явка эта и в новых регионах очень большая. Мы это все видим. Во-первых, есть данные официальные, а во-вторых, наши наблюдатели на избирательных участках все это подтверждают", - сказал Григорьев.

"Вся эта кампания, информационная и террористическая война против России, даже удары, которые наносятся по новым территориям, мы понимаем, что пытаются попасть по избирательным участкам, все эти действия западных спецслужб и Украины не достигают эффекта. Эффект абсолютно обратный: народ России демонстрирует сплочение", - заявил он.

Общественная палата
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