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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Более тысячи наблюдателей из 129 стран следят за голосованием на выборах в РФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - За ходом голосования на выборах президента России следят более 1 тыс. международных наблюдателей и экспертов из 129 стран, сообщила в воскресенье глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Напомню, что Центральная избирательная комиссия официально аккредитовала 706 международных наблюдателей из 106 стран. (...) Также по итогам Всемирного фестиваля молодежи, прошедшем в Сочи, 224 эксперта из 51 страны выразили желание познакомиться с организацией выборов в нашей стране. (...) И 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты", - сказала она на заседании ЦИК.

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Как подчеркнула Памфилова, "таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1 115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран".

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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