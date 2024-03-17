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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Общая явка на выборах президента РФ вместе с ДЭГ составила 61,37%

Общая явка на выборах президента РФ вместе с ДЭГ составила 61,37%
Голосование в Ростове-на-Дону
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - На данный момент общая явка на выборах президента России, включая дистанционное электронное голосование, составила более 60%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"На выборах по состоянию на 09:45 утра 17 марта с учетом ДЭГ явка составила 61,37%", - сказала она на брифинге в воскресенье.

По ее словам, комиссии по московскому часовому поясу вводят информацию о явке по состоянию на 10:00 утра.

Как добавила Памфилова, "в ближайший час этот показатель будет меняться".

"Выборы должны пройти максимально чисто, честно, корректно, чтобы ни у кого не вызывало ни малейшего сомнения корректность того, как идут эти выборы", - подчеркнула глава Центризбиркома.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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