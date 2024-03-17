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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в воскресенье вертолет Ми-8 ВСУ, летевший в сторону села Козинка в Белгородской области, сообщило министерство обороны РФ.

"17 марта в районе населенного пункта Лукашовка Сумской области расчетами ПЗРК "Верба" подразделения группировки войск прикрытия государственной границы РФ сбит вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении населенного пункта Козинки Белгородской области", - сказано в сообщении.

Минобороны опубликовало видеокадры, на которых виден горящий на земле вертолет.

Минобороны РФ Ми-8 Белгородская область Сумская область
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