Над Брянской областью уничтожены два беспилотника

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух реактивных беспилотников над территорией Брянского района.

"Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем телеграм-канале.

Богомаз уточнил, что обошлось без последствий на земле. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее глава региона сообщал, что в ночь на воскресенье над областью была сбита украинская баллистическая ракета С-200.